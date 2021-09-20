Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом на Алтае

Всех пострадавших доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 20 сентября, в Рубцовске произошло ЧП: угарным газом отравилась семья из пяти человек, в том числе двое детей, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

- Сегодня рано утром в городе Рубцовске в частном жилом доме по улице Мечникова произошло скопление угарного газа. В доме находилось пять человек, в том числе двое детей 9 и 12 лет, все получили отравление разной степени тяжести, - рассказывают в ведомстве.

В МЧС поясняют, что зачастую такое происходит из-за нарушений во время эксплуатации печей отопления, из-за засорения дымохода. В конкретном случае выяснилось, что хозяева рано закрыли заслонку, когда дрова еще не прогорели. В итоге угарный газ начал копиться в помещении.

Пострадавших доставили в больницу. Четверо находятся в удовлетворительном состоянии и один в тяжелом.