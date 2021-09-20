Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 сентября 2021 года составило 75 197

За сутки статистика заболеваемости увеличилась на 240 случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 сентября 2021 года увеличилось на 240 новых случаев и составило 75 197. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

- По состоянию на 20 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 645 человек. Кроме этого, там остаются 365 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, - говорится в статистике.

При этом 521 в тяжелом состоянии и 213 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно наблюдаются 17 бессимптомных и 285 пациентов долечиваются от пневмонии.

Скончались за последние сутки 23 человека (общее – 5190), а выздоровели 220 (58 042).