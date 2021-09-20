Четырехкомнатную квартиру с видом на Обь продают в Барнауле

Квартира с видом на Обь (фото: скриншот объявления на сайте ЦИАН)

В Барнауле выставили на продажу четырехкомнатную квартиру за 11,9 млн рублей с видом на Обь. Объявление размещено на сайте ЦИАН.

- Продаётся великолепная 4-х комнатная квартира в ЖК Аквамарин с тремя отдельными спальнями и потрясающим видом на Обь. Идеально подходит для семьи с 1-2 детьми, - говорится в объявлении.

Будущему владельцу квартиры достанется полностью готовая жилплощадь. В его пользовании будет просторная ванная комната и отдельное помещение-прачечная. Кухня совмещена с гостиной и столовой. Есть взрослая спальня и детская.

- Бонусом покупателю - кладовое помещение на этаже что позволит хранить нужные вещи под рукой и вне квартиры, - также говорят риелторы.

Отдельное достояние – это вид: за счет отсутствия перегородки между комнатой и балконом – можно смотреть на воду, даже не вставая с кровати.