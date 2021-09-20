Умные экраны «Ростелекома» набирают популярность

Цифровые экраны увеличивают число импульсивных покупок в среднем на 80% Фото: из архива компании

«Ростелеком» в Сибири отмечает рост популярности цифрового сервиса «Умные экраны». Чаще всего платформа используется в кафе, ресторанах, супермаркетах, автосалонах, предприятиях сферы торговли, питания и оказания услуг. Сервис позволяет бизнесу создавать собственную видеосеть и показывать посетителям рекламные ролики, размещать развлекательный контент или транслировать корпоративное телевидение сразу на нескольких экранах.

«Статистика показывает, что цифровые экраны увеличивают число импульсивных покупок в среднем на 80%, что увеличивает средний чек. С помощью красочных роликов можно стимулировать импульсивные покупки, размещая на экранах актуальные для этого времени года предложения. Например, осенью в аптеках можно сделать акцент на средства от простуды, а в супермаркетах — на акционные предложения к предстоящим праздникам. В качестве дополнительной функции “Умные экраны” умеют распознавать аудиторию по полу и возрасту и высвечивать рекламу адресно, что повышает ее эффективность», — рассказал Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома.

«Ростелеком» предлагает подключить «Умные экраны» под ключ: необходимое оборудование для использования сервиса можно взять в аренду, сразу купить у цифрового оператора или оформить рассрочку сроком до двух лет. Управлять платформой удобно через личный кабинет и самостоятельно настраивать расписание показа, добавлять виджеты, объединять экраны в группы или управлять каждым по отдельности. Кроме того, клиент может размещать и транслировать ролики партнеров, получая дополнительный доход за прокат.

Узнать подробнее о сервисе и оставить заявку на подключение или консультацию можно на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 30 00.

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