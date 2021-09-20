Новые ограничения будут действовать для транспорта на улице Партизанской в Барнауле

Такие знаки установят на участке Фото: Дарья САВЕНКО

В Барнауле на улице Партизанской вводят новые ограничения для автомобилистов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, речь идет об одном из пешеходных переходов.

С 5 октября в целях повышения безопасности рядом с пешеходным переходом запретят остановку и стоянку транспорта. Речь идет об участке в районе строения №92. В начале следующего месяца там появятся новые дорожные знаки.

- Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, соблюдать требования дорожных знаков, - отметили в горадминистрации.