Субботние продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле

Площадки будут работать во всех районах города Фото: Олег УКЛАДОВ

25 сентября в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, площадки будут работать в каждом районе города.

На ярмарках будет представлена продукция от производителей города и края. Они предложат населению краевой столицы широкий ассортимент товаров: мясо птицы, свинину и говядину, колбасу, растительное масло, сладости и хлебобулочные изделия, муку и крупы, а также овощи и фрукты.

- Площадки будут размещены с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

- Проспект Ленина, 71 и проспект Красноармейский, 131 в Железнодорожном районе;

- Улица 50 лет СССР, 51а в Индустриальном районе;

- Площадь Народная в Ленинском районе;

- Проспект Ленина, 152 в Октябрьском районе;

- Проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21 в Центральном районе.