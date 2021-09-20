Жители трех районов Барнаула останутся без горячей воды

В некоторых случаях воды не будет до 13.00 21 сентября Фото: Анна СЕМИНА

В понедельник, 20 сентября, жители трех районов Барнаула частично останутся без горячей воды. Об этом сообщили в СГК.

- Речь идет о части домов Индустриального, Октябрьского и Центрального районов, - говорят в компании.

Так с 10 утра воду отключат в 92 многоквартирных домах, семи детских садах и трех школах. Ремонтные работы будут проводиться на улице Взлетной, 113 и Профинтерна, 38.

Кроме того, на сутки будет ограничена подача ресурса в районе улице Петра Сухова, 34 и Ядринцева, 84. Здесь специалисты компании будут демонтировать заглушки.

- Под отключение горячей воды попадут 117 многоквартирных домов, детский сад, четыре школы и четыре медицинский упреждения, - добавляют в СГК.

Также до 13.00 21 сентября не будет воды в 19 многоэтажках, 95 частных домовладений и одной школе, расположенных вблизи около 5-ого Кооперативного проезда, 10а.