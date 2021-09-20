Барнаулец на легковушке прокатился по «Трассе здоровья»

Трасса здоровья в Барнауле (Фото: скриншот страницы vk.com/incident22)

В воскресенье, 19 сентября, когда многие жители краевой столицы по привычке вышли на «Трассу здоровья» подышать свежим воздухом, им встретился водитель, который хотел использовать тропу для проезда. Об этом сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

- Сегодня на трассе здоровья катались с детьми на велосипедах, по пешеходной зоне, где автомобильное движение запрещено, ехал «король дороги» на Mark ll, который наплевал и на людей и на правила… - рассказывают участники паблика.

В результате кто-то из подписчиков посоветовал при возможности отомстить водителю – засунуть в выхлопную трубу шишку, а кто-то порекомендовал обратиться в ГИБДД. Однако нашлись и ярые защитники, которые заверили, что Трасса здоровья имеет выходы к дорогам и чтобы пересечь территорию, приходится заезжать на тропу.