В Бийске бомжи наводят ужас на жильцов дома и студентов общежития

Бомжи устроили себе настоящий уголок отдыха (фото: скриншот видео Бийского телевидения)

Жители Бийска столкнулись с проблемой соседства с лицами без определенного места жительства. Они наводят ужас на них самих и на студентов общежития, пишет «Бийский рабочий».

- Бомжи, как рассказывают горожане, организовали несанкционированную свалку. Люди уже неоднократно просили чиновников помочь, только пока всё безрезультатно, - сообщает издание.

Чаще всего на глаза местных жителей попадаются две женщины и четверо мужчин. Днем они собирают металл, а вечером – шумное застолье. Бийчане боятся лишний раз выходить на улицу, а ведь в непосредственной близости от этой компании пролегает путь детей в школу, а также для студентов.

Пока власти города никак не отреагировали на жалобы жильцов. Кроме того, бомжи уже создали вокруг себя несанкционированную свалку – это только добавляет неудобства.