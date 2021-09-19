Больше трети жителей Алтайского края проголосовали на выборах

По-прежнему активнее всего голосуют жители ЗАТО Сибирский Фото: Олег УКЛАДОВ

В выборах в парламент приняли участие больше трети жителей Алтайского края. Как сообщает избирательная комиссия региона, на 15.00 часов 19 сентября явка на выборах составила 34,49%.

– Средняя явка избирателей по состоянию на 15.00 часов составляет 34,49%, проголосовало 615 259 человек, – рассказали в избиркоме.

По-прежнему активнее всего голосуют жители ЗАТО Сибирский с показателем 62,1% явки. А втором месте – Родинский район (61,3%), на третьем – Суетский район (56,6%).

Напомним, 19 сентября – заключительный день голосования. Избирательные участки работают с до 20:00 часов.