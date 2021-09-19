Мужчина скончался при столкновении моторных лодок на Оби в Барнауле

Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

В Барнауле возбудили уголовное дело по факту столкновения моторных лодок на оби. ЧП произошло вчера, 18 сентября, вечером. О происшествии сообщает пресс-служба регионального транспортного Следкома.

– Предварительно установлено, 18 сентября 2021 года около 21 часа местного времени на реке Обь, в черте г. Барнаул, произошло столкновение двух маломерных судов - моторных лодок, – сообщили в СК.

В результате столкновения один из водителей лодки от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажирка 1982 г.р. получила тяжкие телесные повреждения. Медики доставили ее в барнаульскую больницу.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.