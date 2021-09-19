В Алтайском крае более 90 бюллетеней признали недействительными из-за нарушений

Это не повлияет на ход голосования Фото: Олег УКЛАДОВ

Участковая избирательная комиссия №177 в Ленинском районе Барнаула признала недействительными более 90 бюллетеней. Это связано с нарушением процедуры голосования вне помещения, сообщила в воскресенье,19 сентября, на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

– Члены комиссии осуществляли процедуру не по месту проживания избирателей, которые бы хотели проголосовать вне помещения, - пояснила Ирина Акимова.

По словам председателя региональной избирательной комиссии, этот эпизод не повлияет на ход голосования на данном участке, так как это единственное нарушение, которое к тому же было вовремя устранено.