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Политика19 сентября 2021 10:54

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал на выборах

Он посетил избирательный участок № 253
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Виктор Томенко

Виктор Томенко

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 19 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал на выборах. Он посетил избирательный участок № 253 в городе Барнауле, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Мы ситуацию мониторим и контролируем. На настоящий момент серьезных нарушений, замечаний, отклонений, которые могли бы повлиять на результаты свободного выбора жителей Алтайского края, не наблюдается. Посмотрим, как все будет происходить. Готовы к любым ситуациям, чтобы возможные риски устранить, - сообщил глава региона журналистам.

Также губернатор принял участие в народном голосовании по определению в Барнауле места установки стелы «Город трудовой доблести».

Напомним, ранее сообщалось, что 19 сентября проголосовал на выбор глава Барнаула Вячеслав Франк.