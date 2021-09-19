Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 19 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал на выборах. Он посетил избирательный участок № 253 в городе Барнауле, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Мы ситуацию мониторим и контролируем. На настоящий момент серьезных нарушений, замечаний, отклонений, которые могли бы повлиять на результаты свободного выбора жителей Алтайского края, не наблюдается. Посмотрим, как все будет происходить. Готовы к любым ситуациям, чтобы возможные риски устранить, - сообщил глава региона журналистам.

Также губернатор принял участие в народном голосовании по определению в Барнауле места установки стелы «Город трудовой доблести».

Напомним, ранее сообщалось, что 19 сентября проголосовал на выбор глава Барнаула Вячеслав Франк.