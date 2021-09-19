Число заболевших коронавирусом на Алтае приближается к 75 тысячам

На сегодняшний день в крае насчитывается 523 тяжелобольных пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зарегистрировали 239 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших приближается 75 тысячам.

– В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 122 пациента, умерло 23 человек, от COVID-19-19, – говорится в сводке регионального оперштаба.

На сегодняшний день в крае насчитывается 523 тяжелобольных пациента. Из 214 подключено к аппаратам ИВЛ. По состоянию на 19 сентября на лечении в инфекционных госпиталях находятся 2606 человека коронавирусом. Также там лечатся 352 пациента с вирусной пневмонией. Еще более 300 пациентов находятся на домашнем лечении