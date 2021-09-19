Франк посетил избирательный участок №221 Фото: Олег УКЛАДОВ

19 сентября глава Барнаула Вячеслав Франк проголосовал на выборах. Он посетил избирательный участок №221. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Выборы проходят очень знаковые, мы голосуем за депутатов Государственной Думы РФ, краевого законодательного собрания. От нашего выбора зависит будущее страны, края и города, перспективы реализации значимых программ и проектов. Уверен, что барнаульцы найдут возможность сегодня прийти на избирательные участки и проголосовать, - сказал Франк.

Напомним, 19 сентября – заключительный день выборов. Избирательные участки работают с с 8.00 до 20.00 часов. По последним данным регионального избиркома, свой голос отдали более 16% барнаульцев.