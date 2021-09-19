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Политика19 сентября 2021 6:33

За два дня выборов в Алтайском крае проголосовали свыше 21% избирателей

В выборах приняли участие 383 520 тысяч избирателей
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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19 сентября – заключительный день голосования

19 сентября – заключительный день голосования

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае явка на выборы к 20:00 18 сентября составила 21,53%. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

– В выборах приняли участие 383 520 тысяч избирателей, – сообщили в комиссии.

Наиболее активно голосовали жители ЗАТО Сибирский (явка 56,5%), а также Родинского (44,2%) и Завьяловского районов (43,3%). Меньше всего на избирательных участках насчитали жителей Барнаула и Бийска (по 16,4%), а также Первомайского района(17,3 %).

Напомним, 19 сентября – заключительный день голосования. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 часов.