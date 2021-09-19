Погода в Алтайском крае 19 сентября 2021: воздух прогреется до +18 градусов

В Барнауле днем воздух прогреется до +18 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 19 сентября установится теплая осенняя погода. Температура воздуха составит от +13 до +18 градусов. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

– Температура +13,+18 градусов, местами по юго-востоку до +23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, – сообщили в краевом ЦГМС.

В Барнауле днем воздух прогреется до +18 градусов. Также прогнозируется преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.