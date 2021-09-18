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Общество18 сентября 2021 12:39

10 тысяч рабочих мест создали и обновили в Алтайском крае

Годовой план выполнен более чем на 75%
Анна Кабанова
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого в крае создано на 2,4 тыс. новых рабочих мест больше

По сравнению с аналогичным периодом прошлого в крае создано на 2,4 тыс. новых рабочих мест больше

Фото: Олег Укладов

Более десяти тысяч рабочих мест оборудовали и обновили в Алтайском крае за восемь месяце 2021 года, пишет пресс-центр управления по труду и занятости населения региона. Это значит, что план на 2021 год выполнен более чем на 75%.

- В 43 из 69 муниципальных образований региона обеспечен ввод в экономику новых рабочих мест больше среднекраевого показателя, который составил 8,3 единицы в расчете на тысячу трудоспособного населения, - говорится в сообщении.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого в крае создано на 2,4 тыс. новых рабочих мест больше. Прирост в основном обеспечили предприятия сфер торговли и предоставления услуг населению, сельского хозяйства, сектор обрабатывающих производств и образовательные организации.

Напомним, стало известно, сколько людей в Алтайском крае работает удаленно.