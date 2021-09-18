Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 18 сентября 2021 составляет 5144

Из общего числа заболевших 902 случаев – завозные Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 18 сентября скончались 5144 человек с коронавирусом, в том числе 3958 случаев от COVID-19, 1178 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 26 человека с коронаврусом. 24 скончались из-за COVID-19, два по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 74718, в том числе 5330 детей.

Из общего числа заболевших 902 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 46636 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 74718 заболевших: 16891 – у больных внебольничной пневмонией, 49205 – у заболевших ОРВИ, в 8622 случаях – бессимптомное течение.