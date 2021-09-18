Известный алтайский медиаменеджер получил должность проректора в университете

Ранее проректором по цифровой трансформации и медиакоммуникациям был Альберт Штребель Фото: Олег УКЛАДОВ

13 сентября известный алтайский медиаменеджер Максим Герасимюк занял пост проректора по цифровой трансформации и медиакоммуникациям в Алтайском госуниверситете, сообщает издание «Банкфакс» со ссылкой на ответ АлтГУ.

- Тем временем источники сообщают, что уход медиаменеджера с последнего места работы в ИД «Алтапресс» мог быть связан с разногласиями относительно перспектив развития издательского дома с его руководителем Юрием Пургиным. Впрочем, и в АлтГУ кипят свои страсти – по сведениям инсайдеров, там также происходят структурные изменения из-за передела сфер влияния, - говорится в публикации.

Медиаменеджер занял новую должность с испытательным сроком, положенным по законодательству. Ранее проректором по цифровой трансформации и медиакоммуникациям был Альберт Штребель. Теперь на сайте учебного заведения сведений о нем нет.

До того, как занять пост в АлтГУ, Герасимюк был руководителем объединенной редакции в издательском доме «Алтапресс».