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Общество17 сентября 2021 16:04

В Бийске инкассатор нашел фальшивую купюру в сейф-пакете из магазина

Банкнота отличалась от других 30
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Банкнота образца 1997 года отличается от остальных 30 билетов банка

Банкнота образца 1997 года отличается от остальных 30 билетов банка

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске инкассатор нашел фальшивую купюру номиналом 1000 рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, подделку он обнаружил в сейф-пакете с выручкой из продуктового магазина.

- Специалист обратил внимание, что банкнота образца 1997 года отличается от остальных 30 билетов банка, находящихся в сейф-пакете, - подчеркнули в полиции.

Эксперты из местного отдела полиции подтвердили опасения мужчины. Известно, что в магазине, куда попала подделка, нет прибора для определения подлинности банкнот, продавец на глаз тоже не отличила купюру от настоящей. Сейчас по факту изготовления поддельных денежных знаков возбуждено уголовное дело.