Жители Барнаула голосуют за место для установки стелы «Город трудовой доблести»

Отдать свой голос можно на выборах с 17 по 19 сентября Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульцы выбирают место для установки стелы «Город трудовой доблести». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, голосование проходит на избирательных участках краевой столицы в дни выборов – с 17 по 19 сентября.

- В мае этого года Барнаулу присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Одно из условий для городов, получивших высокое звание, — установка стелы с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении звания, - отметили в мэрии.

Возле стелы планируют проводить различные публичные мероприятия и праздничные салюты в День Победы и День города. Отдать свой голос за место для её размещения можно на 135 счетных участках с 08:00 до 20:00.

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