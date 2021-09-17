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Политика17 сентября 2021 12:14

Наблюдатели от Общественной палаты Алтайского края опровергли слухи о нарушениях на выборах

По его словам, людей никто не заставлял голосовать
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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По его словам, людей никто не заставлял голосовать

По его словам, людей никто не заставлял голосовать

Фото: Олег УКЛАДОВ

Наблюдатели из Общественной палаты Алтайского края не подтвердили информацию о нарушениях на выборах в регионе. Ранее сообщалось о больших очередях и массовом голосовании на некоторых участках, но, по словам члена ОПАК Руслана Демакова, это вполне объяснимо, пишет amic.ru.

- Да, это было. Но тут никто никого не заставлял. Люди сами выбирают пятницу, чтобы освободить выходные для домашних дел, у кого-то график дежурств выпадает на субботу и воскресенье, кто-то сам отпросился у работодателя, и ему пошли навстречу, - рассказал он.

Также он добавил, что большое число избирателей в утреннее время наблюдали не только в городах, но и в селах. Это связано с тем, что люди решили потратить время на голосование перед работой в пятницу, чем идти на участок в выходные.

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