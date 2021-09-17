Мошенники обманули сельскую учительницу на 1,7 млн рублей

Женщина оформила на себя несколько кредитов Фото: Олег УКЛАДОВ

Учительница из Шипуновского района потеряла больше 1,7 млн рублей из-за мошенников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина оформила на себя несколько кредитов в попытках спасти деньги.

Накануне в отдел полиции обратилась потерпевшая 1975 года рождения. Она рассказала, что аферисты прислали ей СМС о необходимости обезопасить счет, так как злоумышленники якобы пытаются оформить на неё кредит. Позже женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка. Женщина доверилась незнакомцу и оформила на свое имя несколько потребительских кредитов на 1774800 рублей, а затем перечислила деньга на неизвестный счет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

- Сотрудники полиции обращаются к жителям края с напоминанием - ни в коем случае не переводите денежные средства на чужие счета! Не сообщайте пароли, не отвечайте на сомнительные смс-сообщения, не стоит следовать указаниям незнакомцев, кем бы они не представлялись, - пояснили в полиции.

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