Рассказываем, когда в Барнауле начнется отопительный сезон 2021-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации рассказали, когда в Барнауле начнется отопительный сезон 2021-2021. Глава краевой столицы Вячеслав Франк подписал постановление о старте сезона во вторник, 21 сентября.

- Как отмечают в городском комитете по энергоресурсам и газификации, теплоноситель уже запущен в магистральные сети системы теплоснабжения, начинается заполнение систем в жилом фонде. Особое внимание при запуске тепла будет уделено социальным объектам – детским садам, школам, медицинским учреждениям. Их уже начали подключать к теплу по заявкам, - отметили в мэрии.

СГК отмечает, что заявки на начало отопительного сезона уже подали 11 детсадов, детская горбольница №1, дом-интернат для престарелых и инвалидов и городской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №4. Всего компания получила 24 заявки на досрочное подключение тепла.

К слову, аналогичная возможность есть и у многоквартирных домов. Для этого жильцы должны принять совместное решение и написать заявление с подписями в УК или ТСЖ, а те, в свою очередь, направят письмо в СГК. Если отопление после начала сезона все же не заработало, то нужно обратиться в управляющую организацию или диспетчерские службы в районных администрациях города. Номера опубликованы здесь.

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