В Алтайском крае оппозиция сообщила о фактах массового голосования на некоторых участках

Партии заявили о возможных случаях массового подвоза избирателей Фото: Олег УКЛАДОВ

Наблюдатели от оппозиционных партий сообщили о том, что на некоторых избирательных участках, возможно, был массовый подвоз граждан. Как пишет «Толк», такие случаи могли произойти в Барнауле и Камне-на-Оби.

Реготделение «Справедливой России» сообщает со ссылкой на своего представителя, что на участке, который работает на базе школы №117 в Ленинском районе краевой столицы, появились очереди избирателей. Также организованное голосование заметили на участке №180 в архитектурно-строительном колледже. Люди пояснили наблюдателю, что работают на одном предприятии и решили вместе проголосовать. Аналогичные случаи еще могли быть на участках №216 и 219.

- В Камне-на-Оби зафиксированы очереди на участках в Доме культуры, в педколледже, - пишет издание.

Партии добавили, что подвоз избирателей является нарушением законодательства. Соответствующие обращения поданы в участковые и территориальные избирательные комиссии, в прокуратуру.