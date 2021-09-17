Отопительный сезон в Рубцовске стартует 21 сентября

Соответствующее постановление уже подписано Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 21 сентября, в Рубцовске начинается отопительный сезон. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, постановление начнет действовать с 08:00.

Отопительный сезон в Рубцовске планируется начать 21 сентября.

- При возникновении у собственников жилья проблем с пуском тепла в квартирах, им, в первую очередь, следует обращаться в свою управляющую или обслуживающую организацию, - отметили в мэрии.

Жителям частных домов и многоэтажек без управляющей или эксплуатирующей компании следует обращаться напрямую в ресурсоснабжающую организацию.

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После 20 сентября мэрия опубликует соответствующий документ (подробнее)