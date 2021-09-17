Алтайская студентка из мести распространила интимные фото одногруппницы

Девушка поругалась со знакомой из-за парня Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ключевском районе Алтайского края 17-летняя девушка поругалась с одногруппницей и решила ей отомстить, распространив её интимные фото. Следком возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления.

Известно, что в сентябре прошлого года студентка одного из колледжей узнала о том, что её одногруппница имеет интимные фотографии. Она получила доступ к снимкам и распространила их в интернете и популярном мессенджере, а причиной такого низкого поступка послужила ссора из-за молодого человека.

- Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия) и п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (распространение, публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет), - пояснили в ведомстве.

Во время предварительного следствия обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

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