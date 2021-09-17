Движение транспорта ограничили возле избирательных участков в Алтайском крае

Ограничение будет действовать на протяжении трех дней Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 17 сентября, в Алтайском крае ограничили движение транспорта возле избирательных участков. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, это связано с усилением мер антитеррористической безопасности в дни выборов.

Ограничение будет действовать до 19 сентября на территориях, прилегающих к избирательным участкам. Ограничения касаются как легкового, так и тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Также возле участков запрещена остановка и парковка любого вида транспорта. также и запрет на остановку и стоянку транспорта вблизи избирательных участков и на подъездах к ним.

- Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее выбирать альтернативный маршрут движения, - отметили в ведомстве.