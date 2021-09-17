Пять школ полностью закрыты на Алтае из-за подъема заболеваемости ОРВИ

В настоящий момент в Алтайском крае зарегистрировали больше 20 тысяч случаев заболевания ОРВИ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае закрыли пять школ из-за сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. Как сообщают «Вести Алтай», такое решение принимают, когда болеют больше 20% детей.

Пока карантин коснулся только сельских школ. В целом эпидпорог по детям школьного возраста превышен почти в два раза, в том время как в дошкольных учреждениях – всего 3%. Известно, что 40 групп в 16 детсадах тоже вынужденно ушли на карантин.

В настоящий момент в Алтайском крае зарегистрировали больше 20 тысяч случаев заболевания ОРВИ, случаев гриппа пока нет.

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