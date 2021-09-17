В Алтайском крае стартовали трехдневные выборы

Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 Фото: Дарья САВЕНКО

В Алтайском крае открылись избирательные участки. Как «Комсомолка» сообщала ранее, выборы продлятся три дня – с 17 по 19 сентября.

Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Посмотреть свой участок для голосования можно с помощью сервиса Центризбиркома. С собой необходимо иметь паспорт и маску.

В этом году избиратели проголосуют за кандидатов в новые созывы Государственной Думы РФ и Алтайского краевого Законодательного Собрания. Подробнее о выборах этого года можно почитать здесь.

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