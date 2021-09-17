В барнаульском отделении банка обвалился потолок

Горожане все равно продолжали пользоваться банкоматами Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в отделении «Сбербанка» в районе ВРЗ обвалился потолок. Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», ЧП произошло в помещении банка на бульваре 9 января, 92.

- Про пострадавших не знаю. Я ходила в эти руины деньги снимать, - сообщила подписчица сообщества.

Причем других клиентов банка, по всей видимости, небольшая преграда в виде обвалившихся фрагментов потолка никак не смутила, и они продолжали проводить операции.

В пресс-службе банке подтвердили инцидент.

- Обрушение конструкции навесного потолка произошло в зоне 24 после окончания работы офиса. Пострадавших нет. На ночь помещение было закрыто для устранения последствий. В настоящий момент зона 24 в отделении возобновила работу в штатном режиме, - подчеркнули в пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк.