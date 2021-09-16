В Бийске неизвестные вандалы разворотили уличные тренажеры

В администрации Бийска рассказали, что знают о проблеме. Фото: скриншот с паблика

В Бийске неизвестно сломали уличные тренажеры на Петровском бульваре, а также у школы №1 и в поселке Льнокомбината. Об этом сообщили в паблике «Инцидент Бийск».

– Никто за ними не следит, не ремонтирует! Обратят внимание видимо после несчастного случая, но и это не факт! – рассказали в паблике.

В администрации Бийска рассказали, что знают о проблеме и пообещали сделать ремонт и заменить тренажеры. Однако сроки в мэрии назвать затруднились, так как нужно найти на эти цели средства.