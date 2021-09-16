В Бийске отстранили от работы хирурга, который якобы пришел на операцию пьяный

Следком уже проводит проверку по данному факту Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийского хирурга, который якобы проколол щеку пациенту, отстранили от работы. Об этом сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

- Главный врач уже информирован о ситуации, просим прощения за поведения таких представителей профессии, если факты подтвердятся, специалист будет уволен, подобное поведение недопустимо для доктора, - отметили в Минздраве.

Напомним, ранее об инциденте рассказал в социальных сетях друг потерпевшего. Мужчина заявил, что врач, якобы будучи пьяным, оказывал помощь пациенту в Центральной городской больнице. Следком уже проводит проверку по данному факту.