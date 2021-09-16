Житель Нижегородской области развращал 13-летнюю девочку из Барнаула

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима Фото: Олег УКЛАДОВ

25-летний житель Нижегородской области признан виновным в развращении несовершеннолетней девочки из Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

– Следствием и судом установлено, что в период с марта по октябрь 2020 года осужденный познакомился в одной из социальных сетей с 13-летней жительницей Барнаула, – рассказали в пресс-службе СК.

Мужчина высылал школьнице интимные видео и фото. Правоохранители расценили это как развращение несовершеннолетней. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.