Отопительный сезон в Барнауле стартует со следующей недели

Отопление появилось уже в 12 барнаульских детских садах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле со следующей недели начнут запускать тепло в дома горожан. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

– Подключение тепла на объектах социальной сферы уже происходит, – сообщил директор теплосетевого подразделения компании в Барнауле Александр Гросс.

По данным на 16 сентября, отопление появилось уже в 12 барнаульских детских садах. После 20 сентября мэрия опубликует документ о старте отопительного сезона. Затем отопление дадут во всех многоквартирных домах. Около двух недель энергетики будут налаживать отопительные системы. Повсеместно отопительный сезон начнётся в Барнауле к 10 октября.