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Происшествия16 сентября 2021 12:13

Сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина арестовали

Его заключили под стражу на 10 суток
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Мужчину подозревают по ч. 1 ст. 318 УК РФ

Мужчину подозревают по ч. 1 ст. 318 УК РФ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на десять суток арестовали сына бывшего вице-мэра Сергея Демина. Мужчину подозревают по ч. 1 ст. 318 УК РФ - угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом сообщает региональный Следком.

– По данным следствия, утром 10 сентября 2021 года подозреваемые находились в зале судебного заседания Железнодорожного районного суда города Барнаула. После оглашения приговора в отношении родственника - бывшего заместителя главы администрации города Барнаула Сергея Демина, его супруга и сын высказались в адрес судьи и заместителя начальника отдела прокуратуры Алтайского края грубой нецензурной бранью, проявив тем самым неуважение к суду, – сообщают в пресс-службе СК.

По версии следствия через два дня после вынесения приговора Демину его 34-летний сын в переписке и по телефону пригрозил сотруднику ФСБ, который занимался оперативным сопровождением по уголовному делу его отца.

Сейчас сын бывшего заместителя главы города заключен под стражу. Также против Дёмина-младшего вместе со его матерью возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 297 УК РФ.