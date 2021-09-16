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Здоровье16 сентября 2021 11:15

Еще 26 больных ковидом скончались в Алтайском крае за сутки

Зарегистрировано 234 новых случая заболевания
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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За весь период пандемии в регионе умер 5091 человек

За весь период пандемии в регионе умер 5091 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 26 летальных случаев среди больных коронавирусом. 24 человека скончались непосредственно от ковида, сообщет оперштаб.

– В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 234 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 351 пациент, умерло 26 человека от COVID-19-24,– сообщили в оперштабе.

За весь период пандемии в регионе умер 5091 человек, все взрослые. На сегодняшний день в крае насчитывается 526 тяжелобольных пациентов, 216 из них подключено к аппаратам ИВЛ.