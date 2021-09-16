«Россети Сибирь» обеспечат надежную работу энергосистемы Алтайского края в дни голосования

В готовности к проведению аварийно-восстановительных работ ежедневно будет находиться 290 бригад Фото: из архива компании

В дни выборов депутатов Государственной думы и парламентов субъектов РФ филиал компании «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» готов обеспечить надежную работу электросетевого комплекса на всей территории региона.

С 17 сентября подразделения компании во всех 8 производственных отделениях будут работать в режиме усиленного контроля над эксплуатацией оборудования. Главная задача энергетиков – обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение пунктов голосования во всех районах края.

По решению ЦИК РФ голосование будет проводиться три дня подряд — 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Избирательные участки работают также три дня включительно по всей стране. Участки в дни голосования открыты с 8 до 20 часов по местному времени.

На протяжении этих трех дней в готовности к проведению аварийно-восстановительных работ ежедневно будет находиться 290 бригад «Алтайэнерго», численностью 870 человек и 290 единиц техники.

Для бесперебойного обеспечения электроэнергией избирательных участков, оборудованных КОИБ и системами видеонаблюдения, организовано постоянное дежурство 83 бригад – это 166 человек и 83 единицы техники. На случай возможных технологических нарушений подготовлены к работе 198 резервных источников снабжения электроэнергией малой мощности, 22 передвижные и 3 стационарные дизельные генераторные установки. Все плановые работы на энергообъектах в период голосования будут приостановлены.

Для контроля надежного функционирования электросетевого комплекса и координации действий всех служб организовано взаимодействие энергетиков с органами власти и ГУ МЧС РФ.

В компании «Россети Сибирь» действует единый call-центр. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 можно круглосуточно сообщить о повреждении на линии электропередачи, обрыве или провисании провода, а также высказать свои подозрения о незаконном вмешательстве в проводку и других возможных нарушениях.