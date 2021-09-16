Пассажиры рейса Москва–Барнаул провели четыре часа внутри самолета в ожидании вылета

Самолет вылетал из аэропорта Домодедово Фото: Татьяна Гейнрих

Пассажиры рейса Москва – Барнауле прождали рейс «Уральских авиалиний» в аэропорту Домодедово почти семь часов, четыре из которых им пришлось сидеть в самолете. Об этом «Алтапресс» рассказала одна из пассажирок.

– Четыре часа две сотни человек провели в самолете на земле, – сообщает издание.

Изначально вылет был назначен в 22:15, но объявили задержку до 23:00. Потом отправление рейса перенесли еще несколько раз: сначала до 23:30, потом до полуночи и затем до 00:40. Затем все же объявили посадку. Как рассказала жительница Барнаула изданию, один из пассажиров оказался пьян и уже в самолете начал дебоширить. Экипаж вызвал полицию.

Полицейские прибыли через полчаса, еще полчаса искали багаж мужчины, а затем выяснилось, что у пилотов закончилась рабочая смена. Пассажирам объявили, что ждут новый экипаж. В итоге самолет только после пяти утра поднялся в воздух.