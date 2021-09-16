В Барнауле отложили отключение горячей воды 16 сентября

Ранее энергетики сообщали, что с 16 сентября горячую воду не получат около 12,5 тысяч барнаульцев Фото: Татьяна Гейнрих

16 сентября Барнауле не стали отключать горячую воду, как это было запланировано ранее. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

– Внимание! Отключение горячей воды и работы на проспекте Ленина, 61 и 5-ом Кооперативном проезде, 10а отменяются. О переносе сообщим дополнительно, – сказано в сообщении.

Напомним, ранее энергетики сообщали, что с 16 сентября горячую воду не получат около 12,5 тысяч барнаульцев. Отключение связано с ремонтом: на участке необходимо устранить аварийное повреждение, а также заменить участок теплосети.