В районе Докучаево в Барнауле откроется «Лента» в мини-формате

Маркет будет относиться к формату «мини» Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая «Лента» появится в Барнауле по адресу Попова, 70А, пишет издание «Амител». Магазин будет расположен между ТЦ «Малина» и управлением юстиции Алтайского края.

- Здание, где будет магазин, начали строить в конце 2017 года в фирменных цветах питерской сети. Горожане предполагали, что здесь заработает гипермаркет «Лента». Однако здание так и не было завершено и простояло законсервированным более трёх лет. Лишь в сентябре 2021 года его достроили: «Лента» все-таки заедет в ТЦ со своим новым форматом, - говорится в публикации.

Как рассказали «Амителу» представители компании, маркет будет относиться к формату «мини», поскольку ориентирован на потребности жителей домов неподалеку.

Напомним, ранее стало известно, что новая «Лента» появится также в районе Старого базара в Барнауле.

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