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Общество16 сентября 2021 7:53

На барнаульском заводе АТИ запустили новое производство

В процессе изготовления изделий используются исключительно современные материалы
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Также в планах у завода – запуск линии по производству графитовой фольги

Также в планах у завода – запуск линии по производству графитовой фольги

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

15 сентября барнаульский завод АТИ открыл новое производственное подразделение – цех промышленных уплотнений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Исходя из понимания рынка и перспектив развития отраслей наших постоянных партнеров, мы приняли решение о расширении производства. Мы запускаем цех промышленных уплотнений с перспективой увеличения объемов и расширения ассортимента продукции, – рассказал генеральный директор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков.

Как пояснил Шамков, особенность нового производства в том, что в процессе изготовления изделий используются исключительно современные материалы. Сегодня подобные промышленные уплотнения используют предприятия нефтегазовой, металлургической, энергетической, горнодобывающей, автомобильной и других отраслей.

Также в планах у завода – запуск линии по производству графитовой фольги. Это позволить выполнять полный цикл производства уплотнителей без использования сторонней продукции.