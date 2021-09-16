На Алтае сельчане вырубили деревья на 700 тысяч рублей

Двое жителей села Иня срубили 18 лиственниц и один кедр. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Онгудайском районе двое жителей села Иня срубили 18 лиственниц и один кедр. Сумма ущерба, причинённого лесному фонду, составила 709 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

– Установлено, что сельчане совершили рубку деревьев, не имея соответствующего разрешения. Незаконно заготовленную древесину мужчины спилили, часть из которой вывезли на грузовом автомобиле Зил-131 на территорию своего домовладения, - рассказали в ведомстве.

В отделении полиции лесорубы признались, что планировали пустить деревья на дрова для отопления дома. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.