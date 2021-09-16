В дни выборов барнаульцы смогут проголосовать за установку стелы «Город трудовой доблести»

Голосование пройдет 17-19 сентября Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульцы смогу проголосовать за место установки стелы «Город трудовой доблести». Голосование пройдет 17-19 сентября в краевой столице одновременно с выборами депутатов, сообщает пресс-служба мэрии.

- Горожанам надо будет ответить на вопрос «Какое из предложенных мест размещения стелы «Город трудовой доблести» Вы поддерживаете, - сообщают в пресс-центре администрации.

Среди предложенных мест - аллея, расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова, 30, Нагорный парк, площадь им. В.Н. Баварина, площадь Октября, Привокзальная площадь и др.

Отдать свой голос барнаульцы смогут на 135 счетных участках по месту жительства с 08.00 до 20.00.