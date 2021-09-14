Барнаульское «Динамо» всухую сыграло с «Торпедо-Миасс»

"Динамо" - "Торпедо-Миасс" 0-0 Фото: Анна СЕМИНА

Футболисты барнаульского «Динамо» со счетом 0:0 сыграли с командой «Торпедо-Миасс». Матч состоялся в рамках первенства России II Дивизиона ФНЛ сезон 2021/22.

Встреча завершилась несколько минут назад. Однако, несмотря на раннее начало матча (16.30) несколько десятков преданных болельщиков все же пришли на главный стадион Барнаула поддержать любимую команду. А ведь поддержка динамовцам на самом деле сейчас очень нужна: серия поражений бело-голубых длится уже четыре матча и вот сегодня наконец-то удалось прервать ее.

Голевые моменты у ворот соперника сегодня были. Даже на последних минутах после неудачных действий голкипера, мяч с ленточки выбил игрок «Торпедо». Если бы не он – это 100% был бы гол. Но, видимо, не судьба.

Под самый финал, гости уже откровенно начали тянуть время: медленный ввод мяча в игру, замена... Как итог – счет 0:0, который, по всей видимости, «Торпедо» вполне устраивал, но нельзя сказать, что устроил «Динамо».

Следующий матч барнаульцы также проведут дома: 17 сентября они сыграют с ФК «Спартак Туймазы» (Туймазы). Начало в 16.30.