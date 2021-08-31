За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 20 человек

На сегодняшний день в крае насчитывается 586 тяжелобольных пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 26 смертельных случаев среди больных COVID-19. 20 человек скончались непосредственно от коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

– Общее число умерших составляет 4 699 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 573 человека; иные причины смерти – 1 126 человек, – рассказали в оперштабе.

Также за прошедшие сутки зарегистрировано 248 новых случаев заражения коронавирусом. 206 человек выписались из больниц.

На сегодняшний день в крае насчитывается 586 тяжелобольных пациентов, из низ 224 человека подключены к аппаратам ИВЛ.