В Барнауле 1 сентября перекроют участок улицы Попова

Водителей просят заранее продумать свой маршрут по городу и выбрать пути объезда Фото: Татьяна Гейнрих

1 сентября в Барнауле перекроют улицу Попова в районе здания №4а. Ограничения будут действовать с 9.00 до 18.00, сообщают в пресс-службе мэрии.

– В связи с проведением работ по восстановлению дорожного полотна после ремонта тепловой сети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине четной и нечетной проезжих частей, – отмечают в горадминистрации.

Водителей просят заранее продумать свой маршрут по городу и выбрать пути объезда.

Напомним, ранее сообщалось, что под Барнаулом перекроют трассу в связи с движением военных колонн.