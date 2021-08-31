В Алтайское крае выросло число ДТП с детьми

Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

В Алтайском крае выросло число ДТП, в которых пострадали дети. Эту и другие проблемы в сфере защиты прав несовершеннолетних обсудили 30 августа на межведомственном совещании, сообщает пресс-служба прокуратуры. На встрече присутствовали представители краевой полиции, Следкома, правительства, министры социальной защиты, образования, здравоохранения, спорта, а также уполномоченный по правам ребенка.

– Несмотря на принимаемые меры, количество преступных посягательств в отношении несовершеннолетних остается значительным (1 181), более 15 % таких деяний остались нераскрытыми. Увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали дети, – сообщают в ведомстве.

На заседании отметили недостаточную профилактическая работа всех уполномоченных органов. Прокуроры выявили более 600 нарушений закона в сфере профилактики, внесено 230 представлений для их устранения. К дисциплинарной ответственности привлекли 264 должностных лица.