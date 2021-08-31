Алтай-Кокс присоединился к всероссийскому проекту «Северная ходьба - новый образ жизни»

Проект реализуется при грантовой поддержке Минспорта России Фото: из архива компании

Работники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) стали участниками масштабного спортивного проекта, который проводится второй год подряд в 43 регионах страны. Заводские спортсмены-любители сформировали команду для участия в соревнованиях по северной ходьбе, предприятие организовало практические занятия.

Проект реализуется при грантовой поддержке Минспорта России в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни». Цель – приобщить работающих людей к регулярным занятиям физической культурой и здоровому и активному образу жизни.

Российские предприятия Группы НЛМК активно подключились к спортивному движению, создав команды в пяти регионах: Липецкой, Белгородской, Свердловской, Калужской областях и Алтайском крае. В 2020 году команды компаний Группы НЛМК стали победителями соревнований проекта во всех регионах, где принимали участие, в том числе в Алтайском крае. В этом году они также поборются за лидерство на региональных соревнованиях, которые состоятся 26 сентября в Барнауле, где определят и наградят сильнейших.